Спецоперация 01 июля 2023, 16:02 Украина подготовит Сумы и Харьков к сдаче, началась эвакуация — военкор Сладков Военкор Сладков: Украина начала готовить Сумы и Харьков к сдаче РИА «Новости»

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Власти Украины готовятся к тому, чтобы оставить приграничные с Россией города Сумы и Харьков. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

«Началась эвакуация крупных предприятий. Противник укрепляет вторую линию своей обороны», — сообщил он.

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Подробности военкор обещал предоставить позже.

Ранее Украине предрекали потерю Харькова после поражения в контрнаступлении. Американский подполковник в отставке решил, что украинская операция закончится полным разгромом и освобождением нескольких городов.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что выполнение планов украинской армии по контрнаступлению замедлилось. Он признался, что у них не хватало вооружения, хотя и поставлял систематически Запад.