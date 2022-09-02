Все новости

Мир

04 сентября 2022, 03:10

Британские учителя начали делиться едой и одеждой с нуждающимися школьниками

Общество

04 сентября 2022, 03:05

Россиян предостерегли от размещения цветов на внешней части балкона

Реклама

Мир

04 сентября 2022, 02:44

Трасс пообещала бороться с ценами на электричество в случае избрания на пост премьера Великобритании

Спорт

04 сентября 2022, 02:24

Теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

Спецоперация

04 сентября 2022, 02:22

Три жителя Донецка пострадали при обстреле города со стороны ВСУ

Мир

04 сентября 2022, 01:58

СКЦ разрешил выход с Украины двум судам с продовольствием

Спецоперация

04 сентября 2022, 01:58

Украина заявила об отключении пятого энергоблока на Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 01:39

Жизнь американцев назвали адом из-за «войны» Байдена с Россией

Мир

04 сентября 2022, 01:32

Названы страны, которые первыми могут отказаться от евро

Спецоперация

02 сентября 2022, 00:49

Украина перестанет существовать в границах 1991 года — Аксенов

Глава Крыма Аксенов: Украина перестанет существовать в границах 1991 года

Читать 360tv в

Украина не продолжит свое существование в установленных в 1991 году границах. Оставшееся после капитуляции местных властей достанется НАТО, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности», — сказал Аксенов в эфире канала «Миллет».

Реклама

Он добавил, что те территории, которые будут контролировать украинские власти, объединятся против России. Враждебный анклав не оставит попыток дестабилизировать ситуацию.

Реклама

«При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Конечно, они не оставят свою агрессивную политику», — отметил глава полуострова.

По его словам, проведение спецоперации является лишь первым этапом по демилитаризации Украины. Впереди еще будут политические процессы. Аксенов призвал держать руку на пульсе, чтобы у России под боком не появился более серьезный враг.

Российские войска продолжают освобождать украинские территории от националистов. Они взяли под свой контроль Харьковскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама