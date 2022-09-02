Спецоперация 02 сентября 2022, 00:49 Поделиться Telegram

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Viber Украина перестанет существовать в границах 1991 года — Аксенов Глава Крыма Аксенов: Украина перестанет существовать в границах 1991 года РИА «Новости»

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Украина не продолжит свое существование в установленных в 1991 году границах. Оставшееся после капитуляции местных властей достанется НАТО, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности», — сказал Аксенов в эфире канала «Миллет».

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Он добавил, что те территории, которые будут контролировать украинские власти, объединятся против России. Враждебный анклав не оставит попыток дестабилизировать ситуацию.

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«При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО. Конечно, они не оставят свою агрессивную политику», — отметил глава полуострова.

По его словам, проведение спецоперации является лишь первым этапом по демилитаризации Украины. Впереди еще будут политические процессы. Аксенов призвал держать руку на пульсе, чтобы у России под боком не появился более серьезный враг.

Российские войска продолжают освобождать украинские территории от националистов. Они взяли под свой контроль Харьковскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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