Спецоперация 22 марта 2024, 03:54 Украина перешла в наступление — военный эксперт Дандыкин Военный эксперт Дандыкин: Украина перешла в наступление РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстрелами приграничных российских территорий попытались ослабить продвижение ВС РФ на Авдеевском и Донецком направлениях. Об этом в интервью сайту Ura.ru заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Наступление уже идет. Мы видим попытки у нас на границе, в частности на белгородском направлении. Это то, о чем говорил Зеленский, когда обещал нам „сюрприз“», — отметил эксперт.

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По его словам, в ближайшее время на фронте произойдет переломный момент, и украинские войска уже сейчас несут тяжелые потери. Ситуация на поле боя прояснится к концу весны или началу лета.

При этом Запад продолжает поставки Украине снарядов и техники, а Франция заговорила о возможности отправить в зону конфликта войска. Все это говорит о том, что там не питают иллюзий по поводу состоятельности украинской армии.

Ранее в Европе заявили о тяжелой ситуации на поле боя для Украины из-за наступления российских войск. Британский аналитик Александр Меркурис предрек России прорыв на нескольких участках фронта. При этом позиция Украины станет еще хуже. Исход украинского конфликта может решиться в ближайшие месяцы, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.