Спецоперация 15 апреля 2024, 07:28 Украина перешла на обеспечение Запада. Австрийский офицер признал успехи России Полковник Рейснер: ВС России нанесли тяжелый удар по ВПК Украины РИА «Новости»

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Украинские войска близки к поражению из-за нехватки боеприпасов и преимущества России на поле боя. Страна утратила возможность обеспечивать себя и перешла на обеспечение Запада, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung полковник австрийской армии Маркус Рейснер.

«Военно-промышленный комплекс Украины сильно пострадал. Киев, по сути, живет за счет поддержки Запада, особенно когда дело касается вопросов боеприпасов. <…> Отрасль не удовлетворяет потребности, возникающие в этой борьбе на истощение», — сказал он.

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Маркус Рейснер заявил, что российская оборонная промышленность перешла на работу в три смены. По его подсчетам, только в этом году армия получит от пяти до шести миллионов артиллерийских снарядов за счет собственного производства и поставок из дружественных стран. Офицер напомнил, что Евросоюз обещал Украине лишь один миллион боеприпасов.

Россия, по мнению полковника, получила большое преимущество в борьбе за ресурсы и на стратегическом уровне кампании. Он допустил, что после истощения Вооруженных сил Украины произойдет стремительный «прорыв дамбы».

Журналист Томас Фасбендер призвал западных политиков прекратить дискуссии и объективно оценить положение Украины. Он предупредил, что ВСУ не хватит ресурсов для нового контрнаступления.