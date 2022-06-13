Украинские спецслужбы в Запорожской области перешли от ракетных обстрелов к тактике террора «через взрывы, закладки оружия и диверсии», сообщил РИА «Новости» представитель главного совета местной военно-гражданской администрации Владимир Рогов. По его мнению, украинские власти намерены делать все возможное, чтобы держать людей в страхе.

Украина сменила тактику, поскольку предыдущая оказалась безуспешной, считает Рогов.

«Сначала они обстреливали наш регион ракетами „Точка-У“, затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки „Точек-У“», — пояснил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Установление мирной жизни на освобожденных территориях — самое страшное для киевского режима, заметил Владимир Рогов.

«Поэтому украинские националисты будут пытаться делать все возможное, чтобы нарушить мирную жизнь, терроризировать людей», — констатировал он.

Рогов добавил, что для украинского режима являются чужими все, кто не участвует в их «военных преступлениях и терроре, не является адептом их культа смерти и человеконенавистнической идеологии».

В Мелитополе, возле здания ГУ МВД, 12 июня произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Как оказалось, взрывное устройство было заложено в мусорный бак. Власти Мелитополя усилили меры безопасности. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства взрыва.