Украина перешла к тактике террористов

Обстрелы ДНР со стороны Украины усилились. Утром ВСУ ударили по центру Донецка, в результате чего погибли пять человек и ранены еще 16, повреждены здания трех школ. Также продолжаются обстрелы Горловки. В ход пошло американское вооружение. О том, почему мишенью ВСУ стал центр города, где нет военных объектов, и что хочет продемонстрировать Украина, используя иностранное оружие, «360» рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его речь.

Это неудивительно. Наши войска замыкают котлы в районе Донбасса, и ВСУ чувствуют, что им приходит конец. И они наводят ужас на местное гражданское население, показывая, что их поддерживают, что у них появляется новое оружие, способное поражать большее количество объектов более прицельно. Поэтому они сейчас усилили обстрел. Это называется агония. Я думаю, сейчас будут незамедлительные ответы. Как союзные силы ДНР и ЛНР, так и Вооруженные силы Российской Федерации ускорят закрытие котлов и уничтожение самой боеспособной группировки ВСУ, часть которых еще осталась на Донбассе.

Они всегда наносили [удары] по мирным объектам. Мы же видим по практике: они либо защищаются «живым щитом», мирными жителями, либо, если нет возможности, уничтожают именно мирное население. Так как оно не может себя защитить. Военные объекты больше подготовлены к собственной обороне, и это самое низменное. Это уже не тактика ВСУ, а фактически тактика террористических организаций — наводить ужас, уничтожать именно мирных граждан. Они, наверное, уже осознают, что им после этого не жить.