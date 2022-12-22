Спецоперация 22 декабря 2022, 09:13 Украина перебросила войска для удержания Артемовска Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске подразделений ВСУ в район Артемовска РИА «Новости»

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Командование украинской армии перебросило дополнительные резервы для удержания Артемовска (Бахмута). Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Разведка получила данные, что ВСУ для удержания населенного пункта перебросили дополнительные подразделения военнослужащих», — рассказал он.

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Марочко предположил, что эти резервы призваны пресечь случаи дезертирства и массовой паники в рядах ВСУ под Артемовском.

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Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что подразделения ВСУ приступили к сооружению баррикад и укрепрайонов в Артемовске, готовясь к городским боям.

В частности, националисты не гнушаются организовывать боевые точки в жилых многоквартирных домах.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что Украина намерена удерживать Артемовск до последнего, невзирая на потери в личном составе армии и среди мирных жителей. По его словам, ВСУ важно создать картинку, что они сражаются до последнего.