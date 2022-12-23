Спецоперация 23 декабря 2022, 10:12 Украина перебросила усиленные инженерные части на Краснолиманское направление Офицер ЛНР Марочко сообщил о переброске соединений ВСУ на Краснолиманское направление РИА «Новости»

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Переброску усиленных бронетехникой инженерных подразделений Вооруженных сил Украины на Краснолиманское направление зафиксировала разведка Народной милиции ЛНР. Об этом ТАСС сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«Отмечена переброска на Краснолиманское направление инженерных подразделений ВСУ, усиленных бронетехникой», — отметил Андрей Марочко.

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По его словам, в их составе частей есть бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, тягачи.

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Ранее офицер НМ ЛНР обратил внимание, что украинские войска усилили радиоэлектронную разведку при помощи советского и импортного оборудования. В четверг, 22 декабря, Андрей Марочко рассказал, как ВСУ частично вернулись на территорию ЛНР. Он напомнил, что украинские боевики стреляют из РСЗО HIMARS, используя в качестве мишени гражданскую инфраструктуру и социальные объекты.