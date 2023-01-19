Спецоперация 19 января 2023, 04:19 Украина перебросила часть войск с Херсонского направления в Донбасс Врио губернатора Сальдо: часть ВСУ перекинули с Херсонского направления в Донбасс РИА «Новости»

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Украинские власти приняли решение перебросить часть войск с Херсонского направления в Донбасс. Об этом РИА «Новости» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», — отметил он.

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По словам Сальдо, в настоящее время на линии боевого соприкосновения в Херсонской области наблюдаются бои местного значения и обстрелы. Врио губернатора добавил, что российские военные продолжают вести «контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города».

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В среду, 18 января, под обстрелом ВСУ в Запорожской области оказался населенный пункт Михайловка. Удары пришлись по школе и току с зерном. Информации по жертвам и разрушениям не было.

Также украинские военные обстреляли центральное кладбище в Горловке. В сторону города, в том числе по жилым кварталам, направляли снаряды 155-миллиметрового калибра. В результате серьезно пострадал жилой дом в Никитовском районе.