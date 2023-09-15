Спецоперация 15 сентября 2023, 01:46 Украина отправила на штурм мобилизованных старше 50 лет Пленный боец ВСУ Ольховик: украинцев старше 50 лет отправляют на штурм Официальный сайт президента Украины

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Командиры ВСУ отправляют на штурм Опытного и Авдеевки в ДНР мобилизованных солдат, которым больше 50 лет. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Ольховик.

«Нам говорили, что никуда мы не будем ходить, поскольку мы в годах, на третьей линии, что мы не будем принимать участие в прямых столкновениях, а нас сразу после „учебки“ кинули в хлам», — рассказал он.

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Ольховик отметил, что оттуда никто не вернулся. По его словам, он не военный. Мужчина выразил «благодарность» командованию, которое отправило в бой людей, возраст которых превышал 50 и 60 лет.

По словам военнопленного, ему повезло выжить в схватке в зоне боевых действий, ведь никого из своих сослуживцев он больше не видел.

У украинской армии остались лишь 30 тысяч резервистов, которых планируют задействовать во время контрнаступления. Как отметил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сейчас для боя используют корпус, который собрали специально для наступательных действий.