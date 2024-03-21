Спецоперация 21 марта 2024, 11:40 Украина открестилась от предложения Франции отправить туда войска Премьер Шмыгаль: Украина не просила Францию направлять войска Spc. Micah Wilson/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина не просила Францию и другие европейские страны направлять войска ей в помощь — пока хватает и сил ВСУ. Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью испанской газете Pais.

По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон, говоря об отправке военных своей страны, имел в виду исключительно инструкторов. Если любая европейская страна отправит свои войска на поле боя, это будет означать, что она вступит в конфликт, а это «невозможно на данный момент», рассудил Шмыгаль.

«Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск», — констатировал он.

При этом ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Франция рассматривает возможность отправки военных в приграничные с Белоруссией районы Украины. Он добавил, что есть и другие варианты французской помощи, среди которых — создание общей базы для подготовки вооруженных сил и производства боеприпасов на западе Украины.