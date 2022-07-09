Украина оставила без газа Запорожскую область

Власти Украины отключили газоснабжение Запорожской области, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. В связи с этим ВГА обратилась за помощью к правительству России с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации.

Балицкий отметил, что произошедшее еще раз показало, что украинским властям не нужен ни этот регион, ни люди, которые там живут, написала kp.ru.

«Повреждений газовой трубы нет. Мы понимаем, нас отключили. Киевский режим не нуждается в Запорожской области — ни в людях, ни в области. Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида, — отключая людям воду, газ, электричество», — подчеркнул Балицкий в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в своем обращении к правительству РФ ВГА попросила прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения.