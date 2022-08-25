Украина осталась недовольна военной помощью от Испании

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев призвал Испанию «быстрее и быстрее» поставлять военную помощь. Он заявил, что Украина не слишком довольна объемом тяжелого вооружения, которую получает от Испании.

«Я не могу сказать, что мы довольны и что мы получаем все, что Испания могла бы предоставить. <…> Знаю, что процесс сложный, но нам нужно, чтобы все делалось быстрее и быстрее», — процитировала дипломата газета El Mundo.

Погорельцев отметил, что уже не раз передавал премьер-министру Испании Педро Санчесу список желаемого вооружения, но тот «не был удовлетворен ни в одной части».

Говоря о переговорах с Испанией по покупке современных танков Leopard 2A4, посол заметил: Украина предпочла бы, чтобы Испания «пожертвовала» их, а не продала. Премьер Испании предложил Зеленскому 40 таких боевых машин еще в апреле.

Ранее СМИ сообщили, что ни одна крупная страна Евросоюза за последнее время не взяла на себя значимых обязательств по поставкам вооружения на Украину.