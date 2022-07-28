Украина оправила в зону спецоперации военных психологов для выявления пророссийских взглядов

Власти Украины решили выявить пророссийские настроения среди мирных и вооруженных граждан, попавших в зону спецоперации РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование отправило в зону спецоперации большую группу военных психологов. В их задачи входит не только вопрос психологического сопровождения военнослужащих, но и работа с местным населением», — сказал он.

По его словам, этим специалистам поставили определенную цель. Они должны будут выявить пророссийски настроенных граждан. Кроме того, военным психологам поставили задачу по нахождению источников русофобских настроений в обществе.

Однако зона спецоперации России на Украине — не единственный регион, в котором решили искать сторонников РФ. В частности, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о планах закрыть Николаев на пару дней для «нейтрализации коллаборантов и предателей».

Ранее командир второго огневого взвода НМ ЛНР с позывным Тимоха сообщил, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару. Это заявление процитировал RT.