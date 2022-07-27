Украина оказалась в «полной рабской зависимости» от стран Запада из-за действий Евросоюза и США. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что Россия хочет «полностью подчинить себе Украину» — об этом якобы свидетельствуют заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова, который пообещал, что Россия поможет Украине избавиться от антинародного и антиисторического киевского режима.

«Я могу ей ответить, что действия ее страны вкупе с действиями стран ЕС и США как раз таки поставили Украину и украинский народ в зависимость, в полную рабскую зависимость от стран Запада», — отметила Мария Захарова.

Военный журналист Алексей Борзенко в беседе с «360» подчеркнул, что США и Запад наседают на Украину, требуя от нее доказать, что она способна побеждать, взамен на новое оружие. Генштаб США, по словам Борзенко, просто управляет украинскими солдатами.