facebook_pixel
    06 июня 2022, 19:28

    Украина оказалась не готова экспортировать зерно через Белоруссию

    Зеленский заявил о неготовности Украины вывозить зерно через Белоруссию

    Ольга Назаркина

    Украина не готова экспортировать зерно через Белоруссию по железной дороге, заявил президент республики Владимир Зеленский. По его словам, такой формат транспортировки «поможет» соседям, а к этому страна пока не готова, написало РИА «Новости».

    «Нам предлагали ехать через Белоруссию по железной дороге [экспортировать зерно]. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим „дружественным“ соседям», — сказал Зеленский.

    Ранее президент РФ Владимир Путин назвал способы вывоза зерна с Украины. Всего их пять: через украинские порты, через подконтрольные России порты в Азовском и Черном морях, через Польшу, Белоруссию или по Дунаю, через Румынию, — написала газета «Известия».

    По мнению Путина, самый дешевый и простой способ — вывозить зерно из Белоруссии, а оттуда доставлять его в порты Прибалтики.

    Президент России подчеркнул, что заявления Запада о том, что Россия якобы не дает вывозить зерно, являются просто блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.