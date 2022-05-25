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    25 мая 2022, 17:44

    Украина обстреляла село в Белгородской области, есть пострадавший

    Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Село Журавлевка в Белгородской области попало под обстрел украинских националистов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Есть один пострадавший, молодой человек получил глубокое ранение осколком. Пока не понимаем, как он оказался в селе. Также повреждено пять домовладений», — сообщил он.

    Губернатор уточнил, что несколько недель назад власти области переселили жителей Журавлевки и Нехотеевки.

    «Обязательно разберемся. Медики оказывают молодому человеку всю необходимую помощь. Позже сообщу все подробности», — добавил Гладков.

    В течение последних месяцев националисты неоднократно обстреливали населенные пункты в Белгородской области. Повреждения получили около 280 домовладений и построек, около половины из них уже восстановили.

    Утром 25 мая Гладков сообщал, что «желтый» уровень террористической опасности в регионе продлен до 9 июня.