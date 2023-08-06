Спецоперация 06 августа 2023, 10:24 Украина обманом бросила инвалидов в наступление РИА «Новости»: Украина обманом отправила в наступление инвалидов и людей в возрасте РИА «Новости»

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Киевский режим начал обманом отправлять в наступление на самые горячие направления людей с инвалидностью и в возрасте. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

Пленный указал, что сам является инвалидом третьей группы и страдает от гипертонии. В военкомате Украины его и еще нескольких солдат признали ограниченно годными, отправив на полигон во Львовской области для тренировок.

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«Нам говорили, что сражаться не будем — только стоять на блокпостах и охранять уже освобожденные территории», — подчеркнул военный.

Сначала Романюк поверил в это, но совсем скоро понял, что все не так. Через несколько дней он оказался в селе Старомайорское, в 400 метрах от позиций российских войск. Во время боя мужчина с сослуживцем решил сдаться в плен ВС РФ.

Еще один украинский военнопленный рассказал, что киевское руководство забирает людей прямо с улиц, а потом обманом отправляет на передовую. При этом ни о какой подготовке речи не идет.