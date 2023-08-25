Спецоперация 25 августа 2023, 10:59 Украина объяснила провал контрнаступления плохой погодой Директор СВР Нарышкин: ВСУ винят в провальном контрнаступлении плохую погоду Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Украина винит в провале контрнаступления плохую погоду, тем самым «вторя немецким генералам». На это указал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании круглого стола, посвященном 80-летию победы в Курской битве.

«Киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — отметил он.

Реклама

Нарышкин добавил, что в то же время российские бойцы — «наследники поколения победителей» — продолжают боевую работу и уничтожают технику противника, в том числе немецкие танки Leopard — с такими же крестами на башнях, как и 80 лет назад.

Соединенные Штаты ожидали от украинского контрнаступления куда большего и подчеркнули, что у Украины осталось максимум полтора месяца на эту операцию. Потом дожди размоют грунт, и продвижение затруднится еще сильнее.