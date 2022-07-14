Украина объяснила неразглашение данных о потерях ВСУ

Информация о потерях украинских войск в ходе российской спецоперации не разглашается, потому что представляет собой государственную тайну, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Ее процитировали украинские СМИ.

«Цифры погибших представляют собой государственную тайну во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать для собственных возможностей», — заявила Маляр.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что «официальные лица [Украины] признают: потери — более чем 20 тысяч военнослужащих в месяц, до 200 военнослужащих погибают и 800 получают ранения ежедневно».

Минобороны России на ежедневных брифингах докладывает, что противник «несет значительные потери». Оборонное ведомство информировало, что на фоне этого украинское военное командование увеличило отправку неподготовленных резервистов на передовую — их набирают принудительно.