Украина отказалась пускать в страну новую главу МИД Бельгии Аджи Лябиб из-за ее прошлогоднего визита в Крым. Об этом написало украинское издание «Европейская правда».

Сообщается, что МИД через дипломатические каналы выясняет детали поездки.

Лябиб, будучи журналисткой, приезжала на полуостров и посетила фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе. Дипломат пояснила, что поездка была «частью журналистской деятельности».

«По возвращении она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине», — напомнил автор статьи Сергей Сидоренко.

По его мнению, Лябиб должна «извиниться перед Киевом» за то, что проникла на Крымский полуостров «незаконным способом». Сидоренко также считает, что ее нужно оштрафовать и запретить ей въезд в страну на три года, чтобы ситуация не создала «опасный прецедент».

«Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев», — процитировала газета пресс-секретаря Министерства иностранных дел Бельгии Вотера Пулса.