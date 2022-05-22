Украинская сторона не сдержала обещание поймать и наказать виновных в убийстве пленных российских военных. Об этом заявил помощник президента РФ, руководитель делегации на переговорах России и Украины Владимир Мединский в беседе с белорусским телеканалом ОНТ.

«Глумливо снимая это на телефон, как они добивают пленных, со связанными руками лежащих на дороге русских солдат. Как они стреляют по коленям выходящим из автомобиля пленным солдатам нашим со связанными руками. Такого, пожалуй, даже нацисты и не делали. <…> И украинские переговорщики обещали с этим разобраться, наказать, выявить этих военных преступников», — отметил Мединский.

Помощник президента подчеркнул, что до сих пор никого не нашли и не наказали, хотя переговорщики от Украины признали, что так сражаться нельзя.

Мединский заявил, что Россия готова продолжить переговорный процесс, но его тормозит украинская сторона. Они до сих пор не ответили на проект договора, который был направлен в офис президента Зеленского месяц назад.