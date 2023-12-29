Спецоперация 29 декабря 2023, 15:50 Украина не сбила ни одной российской ракеты Х-22 за все время СВО Спикер ВСУ Игнат: Украина не смогла сбить ни одну из 300 ракет Х-22 с начала СВО Пресс-служба Минобороны

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Украинские войска не смогли сбить ни одной ракеты Х-22 ВС РФ с начала специальной операции. Бессилие средств ПВО признал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова привело издание «Укринформ».

Скорость Х-22 достигает четырех тысяч километров в час. Ракета заходит на цель по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата необходимы специальные средства, объяснил Игнат. По его словам, ВС РФ применили уже более 300 таких ракет.

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«Кроме X-22, у них есть еще и модернизированная версия — X-32», — заявил спикер ВСУ.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на Украине 29 декабря. Взрывы прогремели в Харькове, Киеве, Хмельницкой, Сумской и других областях. Целями российских войск являются только объекты военного управления.

За неделю ВС РФ нанесли 50 групповых ударов по объектам ВПК Украины. Речь идет о местах хранения боеприпасов, вооружения, топлива для военной техники, а также местах размещения подразделений ВСУ, формирований наемников и националистов.