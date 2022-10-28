Украина не позволила жителям Херсонской области вернуться домой | 360°

28 октября 2022, 18:28
Украина не позволила жителям Херсонской области вернуться домой
The Washington Post: Украина не дала жителям Херсонской области вернуться домой
Жители Херсонской области, покинувшие регион после начала специальной операции России на Украине, не могут вернуться обратно. Об этом написал The Washington Post.
Один из мужчин рассказал журналистам, что переехал с женой в феврале в Киев. Позднее он пытался вернуться домой, однако украинские военные пропустили только женщину, а ему отказали в проезде.
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Затем силовики отправили мужчину в общий лагерь для перемещенных, который находится в Запорожье.
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«Там очень много людей ждут возможности вернуться домой, в Херсонскую область. Причину отказа военные не объясняют, разворачивают, и все», — сообщил он.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что власти региона продолжают укреплять Херсон и подступы к городу в ожидании атаки националистов.
По ее словам, переселение местного населения позволило военным тщательнее выявлять сторонников украинской армии и диверсионно-разведывательные группы, сообщал телеканал «Царьград».
Специальная военная операция РФ на Украине
Ситуация в Херсоне
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