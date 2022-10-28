Украина не позволила жителям Херсонской области вернуться домой | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 18:28 Украина не позволила жителям Херсонской области вернуться домой The Washington Post: Украина не дала жителям Херсонской области вернуться домой РИА "Новости"

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Жители Херсонской области, покинувшие регион после начала специальной операции России на Украине, не могут вернуться обратно. Об этом написал The Washington Post.

Один из мужчин рассказал журналистам, что переехал с женой в феврале в Киев. Позднее он пытался вернуться домой, однако украинские военные пропустили только женщину, а ему отказали в проезде.

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Затем силовики отправили мужчину в общий лагерь для перемещенных, который находится в Запорожье.

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«Там очень много людей ждут возможности вернуться домой, в Херсонскую область. Причину отказа военные не объясняют, разворачивают, и все», — сообщил он.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что власти региона продолжают укреплять Херсон и подступы к городу в ожидании атаки националистов.

По ее словам, переселение местного населения позволило военным тщательнее выявлять сторонников украинской армии и диверсионно-разведывательные группы, сообщал телеканал «Царьград».