Спецоперация 28 ноября 2023, 18:55 Украина не подготовила план боевых действий на 2024 год Депутат Рады Арахамия: у Украины нет планов боевых действий на 2024 год Pxhere

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Украинское военное руководство не составило план боевых действий на 2024 год. Такое заявление сделал лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук на YouTube-канале.

Он рассказал, что Генштаб должен был составить план: как войска будут вести бои, сколько нужно военных.

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«Такого плана ни у кого нет в стране», — сообщил он.

По мнению депутата, разработкой стратегии должен заниматься не один человек, а «военная институция», писал RT.

Украинская сторона несет огромные потери — контрнаступление, на которое возлагали большие надежды, провалилось, предприятия и учреждения, имеющие мобилизационную задачу, не могут выполнить план и набрать людей для службы. Американцы считают, что правительству США давно пора прекратить спонсировать Украину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на самом деле вести переговоры с Россией Украине запретил Запад. Некоторые страны совсем не хотели решать ситуацию мирно.