Украина назвала серьезной угрозой усталость мира от спецоперации

Усталость мирового сообщества от конфликта на Украине может стать серьезной угрозой для этой страны. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью каналу CNN.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — подчеркнул Резников.

Еще в июле американские СМИ писали о том, что Запад устал поддерживать Украину, и предрекли, что однажды в Европе и США просто закончится оружие для военной помощи стране. США сократили количество поставок дальнобойного вооружения на Украину. Журналисты предположили, что Соединенные Штаты сократили число поставляемых установок HIMARS, так как опасались истощения собственных запасов.

При этом ни одна крупная страна Евросоюза за последнее время не взяла на себя существенных новых обязательств по поставкам вооружения для ВСУ.