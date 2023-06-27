Спецоперация 27 июня 2023, 09:59 Украина назвала препятствия для успешного контрнаступления ВСУ Politico: продвижению ВСУ мешают удары авиации ВС РФ, минные поля и непогода flickr

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Контрнаступлению ВСУ мешают удары авиации ВС России, минные поля и непогода. Об этом написала газета Politico, сославшись на украинских официальных лиц.

Они признали, что о намеренной задержке речи не идет. Им хотелось бы, чтобы «ВСУ продвигались быстрее». Советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал изданию, что военные проводят активное зондирование, чтобы получить «более четкую картину» российской обороны и учесть ее на следующих этапах атаки.

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Однако эксперты, с которыми пообщались журналисты газеты, утверждают, что ни западное оружие, ни обучение не помогут ВСУ сражаться на более высоком уровне. Издание добавило, что официальные представители Соединенных Штатов призывают Украину воспользоваться недавней ситуацией с ЧВК «Вагнер» в России, чтобы прорвать оборону.

При этом The New York Times ранее признала, что эта ситуация не повлияла на расстановку сил на фронте, то есть никак не помогла ВСУ.