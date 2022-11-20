Спецоперация 20 ноября 2022, 18:40 Украина назвала место «решающей битвы» с Россией Военнослужащий ВСУ Фирсов спрогнозировал, где произойдет «решающая битва» с Россией Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Решающая для Украины битва с Россией состоится в ближайшее время на донецком направлении. Такой прогноз дал военнослужащий 109-й бригады теробороны вооруженных сил Украины и экс-нардеп Егор Фирсов в своем TikTok-аккаунте. Удаленную военным видеозапись опубликовало издание-издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Запасайтесь, друзья, силами и терпением, потому что ближайшее время для нас будет решающим. Здесь, на Донецком направлении, по моему мнению, будет решающая битва», — сказал он на видео.

Реклама

Фирсов подчеркнул, что это только его гипотеза, а за официальными комментариями — это к украинскому генштабу. Он добавил, что Артемовск все еще находится под контролем ВСУ.

Реклама

До этого полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия несет огромные потери, а американское правительство при этом и не думает о мирном урегулировании конфликта. Он сказал, что речь идет о более ста тысячах убитых и сотнях тысячах раненых со стороны Украины.