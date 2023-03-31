Спецоперация 31 марта 2023, 10:53 Украина нашла способ замотивировать боевиков в Артемовске Экс-офицер ЛНР Марочко сообщил о планах Украины финансово поддержать бойцов в Артемовске РИА «Новости»

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Власти Украины намерены финансово замотивировать военнослужащих оборонять город Артемовск в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Департаменту финансов Украины поставят задачу о начислении премий в размере трехкратных месячных окладов командному составу ВСУ за удержание Артемовска», — написал он.

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По информации Марочко, для простых бойцов также разработают премии за уничтоженную технику и сдерживание позиций. Однако в отличие от командиров, они получат дополнительные выплаты в виде сертификатов.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что вопрос полного окружения Артемовска становится делом скорого времени. Он отметил, что бойцы группы «Вагнера» продвигаются к городу сразу с нескольких направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о важности обороны Артемовска. По его словам, в случае потери города Запад начнет подталкивать страну к компромиссу с Россией.