Спецоперация 29 августа 2023, 09:00 Украина направила специальную комиссию в Харьковскую область для проверки ВСУ Экс-офицер Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия для проверки ВСУ Википедия

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Комиссия из Киева приехала в Харьковскую область, чтобы проверить реальную численность воинского состава Вооруженных сил Украины. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии РИА «Новости».

По его словам, в украинской армии участились случаи самовольного оставления солдатами позиций. Также возникла «необъективная подача расхода личного состава из „красной зоны“».

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«В Харьковскую область прибыла инспекционная комиссия из Киева для сбора реальных данных», — сообщил Марочко.

Он добавил, что при обнаружении подлогов военных могут ждать наказания вплоть до уголовной ответственности. Экс-офицер также рассказал о том, что украинские бойцы из-за несогласованности действий оказались под огнем своей же артиллерии на Купянском направлении. В результате техника ВСУ получила повреждения или была уничтожена.