Украина начала расследование смертного приговора иностранным наемникам в ДНР

Генпрокуратура Украины будет расследовать обстоятельства вынесения смертного приговора иностранным наемникам. К высшей мере наказания их приговорил Верховный суд Донецкой Народной Республики.

Глава украинского ведомства Ирина Венедиктова рассказала о планах в соцсетях, уточнило РИА «Новости».

«Начали досудебное расследование по этому факту», — заявила генпрокурор.

Венедиктова пообещала, что Украина привлечет к ответственности всех причастных к вынесению приговора.

Накануне Верховный суд ДНР вынес смертные приговоры британским наемникам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Все они признаны виновными в ведении боевых действий против мирного населения Донбасса.

Политолог Геннадий Подлесный сообщил «360», что высшая мера наказания является суровым, но справедливым приговором.