15 марта 2023, 07:58
Украина начала подготовку по дискредитации сил России под Артемовском — Марочко
Экс-офицер Марочко: Украина готовится к дискредитации российских сил под Артемовском
Украинский центр информационно-психологических операций занят подготовкой материалов по дискредитации ВС России. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, около Часов Яра и Артемовска зафиксирована работа офицеров одного из центров информационно-психологических операций Украины.
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«Исходя из характера работы, основная задача — подготовка материалов, направленных на дискредитацию наших войск, а также поднятие морально-психологического состояния украинских боевиков», — отметил Марочко.
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Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил об усилении обороны Артемовска. Ожесточенные бои за этот город идут последний месяцы, российские военные почти окружили его. Артемовск находится в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Он является важнейшим транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.
ЛНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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