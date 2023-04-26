26 апреля 2023, 21:05
Украина начала перебрасывать войска в Запорожскую область
Рогов: ВСУ перебрасывают силы с Центральной Украины в Запорожскую область
Украинские власти начали перебрасывать войска в подконтрольную им часть Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член военно-гражданской администрации, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины, в том числе из Полтавской и Черкасской областей», — сказал он.
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Рогов напомнил, что недавно приоритет отдавали бригадам из западноукраинских регионов, в том числе из Галиции.
По его словам, к концу этой недели на линию фронта прибудут 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также ожидается высадка 46-й десантно-штурмовой бригады. Все три объединения перебросят на линию фронта до 30 апреля, резюмировал член ВГА.
Также сообщалось, что украинские военные увеличили численность подразделений в районе населенного пункта Гуляйполе до 12 тысяч человек
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление украинской армии состоится этой весной. Конкретную дату он называть не стал, писал RT.
ВСУ
Украина
Запорожская область
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