Спецоперация 26 апреля 2023, 21:05 Украина начала перебрасывать войска в Запорожскую область Рогов: ВСУ перебрасывают силы с Центральной Украины в Запорожскую область Министерство обороны Украины

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Украинские власти начали перебрасывать войска в подконтрольную им часть Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член военно-гражданской администрации, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Режим Зеленского отдал приказ начать переброску на линию фронта в Запорожскую область войск из регионов Центральной Украины, в том числе из Полтавской и Черкасской областей», — сказал он.

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Рогов напомнил, что недавно приоритет отдавали бригадам из западноукраинских регионов, в том числе из Галиции.

По его словам, к концу этой недели на линию фронта прибудут 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также ожидается высадка 46-й десантно-штурмовой бригады. Все три объединения перебросят на линию фронта до 30 апреля, резюмировал член ВГА.

Также сообщалось, что украинские военные увеличили численность подразделений в районе населенного пункта Гуляйполе до 12 тысяч человек

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что весеннее контрнаступление украинской армии состоится этой весной. Конкретную дату он называть не стал, писал RT.