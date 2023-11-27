Спецоперация 27 ноября 2023, 07:52 Украина начала готовиться к расширению границ конфликта Генерал Наев: ВСУ готовятся к расширению границ конфликта за пределы Украины Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency

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Украинские вооруженные силы начали готовиться к вероятному расширению границ конфликта за пределы страны. Об этом рассказал украинский генерал-лейтенант Сергей Наев. Его процитировал канал ABC News.

«Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. <…> Мы к этому готовимся», — констатировал он.

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По мнению генерала, такое развитие событий возможно в случае наращивания Россией производства вооружений и улучшения ее военных технологий.

На Украине устанавливают мины, строят оборонительные сооружения, войска проходят обучение, сообщил Наев.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек ВСУ окончательное падение из-за бюджетного кризиса в Германии. Премьеру ФРГ Олафу Шольцу придется сокращать расходы бюджета, и первым делом он урежет объем поддержки Украины, считает Соскин. Он назвал немецкую помощь «последней подпоркой» Украины и напомнил, что финансовая помощь стране со стороны Словакии и Нидерландов уже «отломилась».