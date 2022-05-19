Украина начала готовить провокацию с «блуждающими минометами» в Сумской области

Украина готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в Сумской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По словам военного, организаторы акции рассчитывают вызвать ответный огонь российских войск по жилым домам.

«По имеющейся достоверной оперативной информации в Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию РФ из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», — сказал Мизинцев.

По его словам, украинские власти намерены использовать данную акцию для обвинения российских военных «в неизбирательных ударах по мирным гражданам». Информацию об этом предполагается распространить в украинских и западных СМИ и интернет-ресурсах.

Ранее Мизинцев объявил, что украинские силовики в Николаеве начали задерживать местных жителей, которых заподозрили в связи с российскими военными или представителями Народной милиции республик Донбасса.