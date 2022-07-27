Власти Украины щедрой рукой буквально распродают страну иностранцам. Поначалу они снимали верхний плодородный слой чернозема и вывозили его за кордон. Однако год назад команде Зеленского удалось протащить закон, который позволил покупать украинскую землю зарубежным магнатам и выжимать досуха на месте, без перевозки. Но денацификация сможет поставить крест на бизнесе зарубежных «землевладельцев».

Украина продает земли западным корпорациям

Оклендский институт Новой Зеландии сообщил, что год назад три крупные американские транснациональные корпорации купили 17 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных угодий. Еще 5% сельскохозяйственных земель приобрел Китай. При этом площадь Украины — немногим больше 60 миллионов гектаров, то есть в частной иностранной собственности находиться почти треть земель страны, сообщил сайт Oakland Institute.

Считается, что закон, который позволил частным, в том числе и зарубежным собственникам покупать земли Украины, был принят Верховной Радой в рамках программы либерализации украинского президента Владимира Зеленского. По идее, иностранцы не имеют права покупать сельхоземли. Участки можно было приобрести только в пределах населенных пунктов или за границами городов и поселков. И лишь при условии, что там есть постройки, принадлежащие покупателю.

Инициатива была условием для получения правительством страны кредита в размере пяти миллиардов долларов США от Международного валютного фонда. Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи выразил уверенность, что такая реформа позволит Украине реализовать свой экономический потенциал и улучшить жизнь украинцев. Однако последние отказались видеть в новом законе радужные перспективы: опрос 2021 года показал, что больше половины народа Украины против создания аграрного рынка, написал Ritimo.

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Торговля украинской землей идет уже десятилетие

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» напомнил, что еще 10 лет назад Украина начала продаваться в прямом смысле. Через подставные фирмы землю брали в аренду иностранцы, в основном немцы. Они снимали верхний плодородный слой чернозема, отвозили в порт Николаева, грузили на пароходы и отправляли за рубеж. А вместо бывших сельхозугодий образовывались болотистые места, появлялись глинистые пятна — земли становились непригодными для посевов или выпаса скота.

«Это явление не было масштабным. Периодически, примерно раз в полтора года, люди, которые этим занимались, исчезали: фирма уходила в небытие и создавалась новая, чтобы запутать следы. Все украинские должностные лица, которые имели отношение к этому „земельному вопросу“ обо всем знали, но никаких мер не предпринимали. Дело в том, что уровень коррупции на Украине уже тогда был запредельный», — рассказал Подлесный.

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Однако все это решили перевести в промышленные масштабы, отметил политолог. Идея была в том, чтобы оторвать эту землю без необходимости вывозить ее из страны. Год назад президент Украины Владимир Зеленский и его команда стали готовить новый закон. В первом варианте землю можно было продавать только обладателям украинских паспортов. Потом начали вносить поправки: теперь плодородный чернозем могли покупать украинцы и граждане иных государств, если они состоят в некоем совместном кооперативе.

«Поначалу Верховная рада отказалась принимать этот закон, но Зеленский его продавил, оппозицию разогнали — и все, правовой акт был принят. Самое интересное, что его окончательный текст со всеми поправками широкой публике недоступен, как он выглядит сейчас сказать сложно», — сказал Подлесный.

Он отметил, что Зеленский явно не боится отвечать перед жителями страны за разбазаривание государственных земель. Даже если украинцы узнают о таком предательстве, уровень тотального преследования инакомыслящих в стране сейчас такой, что те, кто попытаются высказаться публично, тут же попадут в подвалы СБУ. Оппозиционных СМИ в стране тоже нет, поэтому население не узнает, что и как делается в стране. А если узнает, то никак не сможет отреагировать.

Денацификация остановит воровство земли

Политолог отметил, что озвученные масштабы скупки земель иностранцами дают надежду, что все эти сделки будут преданы огласке и на Украине. Ведь получается, что государственная украинская земля стране уже не принадлежит. В таких обстоятельствах может быть несколько вариантов развития событий. Первый — весь плодородный слой на этих тысячах гектаров будет срезан и выведен за границу. То есть, повториться уже знакомый сценарий, но куда в более в крупных масштабах.

«Либо действительно эта земля будет эксплуатироваться иностранными фирмами. Причем эксплуатироваться варварски, как это обычно бывает, когда нужно получить результат „здесь и сейчас“, и ни о каком там севообороте или отдыхе земельных участков речь идти не будет. Однако есть и третий вариант: с учетом того, что большая часть этих земель, по всей видимости, попадет под деоккупацию и денацификацию, зарубежные фирмы вряд ли смогут не только вывести чернозем, но и даже на месте его эксплуатировать», — сказал Подлесный.

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По его словам, весьма вероятно, что Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и ряд других областей изъявят желание законно, по результатам референдума, войти в состав Российской Федерации. А она вряд ли признает право иностранных компаний на эксплуатацию земельных угодий, которые отойдут в ее собственность.