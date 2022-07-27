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    27 июля 2022, 22:10

    Украина на продажу. Россия остановит Зеленского от передачи земли западным корпорациям

    Политолог Подлесный: денацификация остановит вывоз украинского чернозема

    Марат Котов

    Власти Украины щедрой рукой буквально распродают страну иностранцам. Поначалу они снимали верхний плодородный слой чернозема и вывозили его за кордон. Однако год назад команде Зеленского удалось протащить закон, который позволил покупать украинскую землю зарубежным магнатам и выжимать досуха на месте, без перевозки. Но денацификация сможет поставить крест на бизнесе зарубежных «землевладельцев».

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    Украина продает земли западным корпорациям

    Оклендский институт Новой Зеландии сообщил, что год назад три крупные американские транснациональные корпорации купили 17 миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных угодий. Еще 5% сельскохозяйственных земель приобрел Китай. При этом площадь Украины — немногим больше 60 миллионов гектаров, то есть в частной иностранной собственности находиться почти треть земель страны, сообщил сайт Oakland Institute.

    Считается, что закон, который позволил частным, в том числе и зарубежным собственникам покупать земли Украины, был принят Верховной Радой в рамках программы либерализации украинского президента Владимира Зеленского. По идее, иностранцы не имеют права покупать сельхоземли. Участки можно было приобрести только в пределах населенных пунктов или за границами городов и поселков. И лишь при условии, что там есть постройки, принадлежащие покупателю.

    Инициатива была условием для получения правительством страны кредита в размере пяти миллиардов долларов США от Международного валютного фонда. Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи выразил уверенность, что такая реформа позволит Украине реализовать свой экономический потенциал и улучшить жизнь украинцев. Однако последние отказались видеть в новом законе радужные перспективы: опрос 2021 года показал, что больше половины народа Украины против создания аграрного рынка, написал Ritimo.

    Украина на продажу. Россия остановит Зеленского от передачи земли западным корпорациям | Изображение 1Источник фото: freepik.com

    Торговля украинской землей идет уже десятилетие

    Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» напомнил, что еще 10 лет назад Украина начала продаваться в прямом смысле. Через подставные фирмы землю брали в аренду иностранцы, в основном немцы. Они снимали верхний плодородный слой чернозема, отвозили в порт Николаева, грузили на пароходы и отправляли за рубеж. А вместо бывших сельхозугодий образовывались болотистые места, появлялись глинистые пятна — земли становились непригодными для посевов или выпаса скота.

    «Это явление не было масштабным. Периодически, примерно раз в полтора года, люди, которые этим занимались, исчезали: фирма уходила в небытие и создавалась новая, чтобы запутать следы. Все украинские должностные лица, которые имели отношение к этому „земельному вопросу“ обо всем знали, но никаких мер не предпринимали. Дело в том, что уровень коррупции на Украине уже тогда был запредельный», — рассказал Подлесный.

    Украина на продажу. Россия остановит Зеленского от передачи земли западным корпорациям | Изображение 2Источник фото: freepik.com

    Однако все это решили перевести в промышленные масштабы, отметил политолог. Идея была в том, чтобы оторвать эту землю без необходимости вывозить ее из страны. Год назад президент Украины Владимир Зеленский и его команда стали готовить новый закон. В первом варианте землю можно было продавать только обладателям украинских паспортов. Потом начали вносить поправки: теперь плодородный чернозем могли покупать украинцы и граждане иных государств, если они состоят в некоем совместном кооперативе.

    «Поначалу Верховная рада отказалась принимать этот закон, но Зеленский его продавил, оппозицию разогнали — и все, правовой акт был принят. Самое интересное, что его окончательный текст со всеми поправками широкой публике недоступен, как он выглядит сейчас сказать сложно», — сказал Подлесный.

    Он отметил, что Зеленский явно не боится отвечать перед жителями страны за разбазаривание государственных земель. Даже если украинцы узнают о таком предательстве, уровень тотального преследования инакомыслящих в стране сейчас такой, что те, кто попытаются высказаться публично, тут же попадут в подвалы СБУ. Оппозиционных СМИ в стране тоже нет, поэтому население не узнает, что и как делается в стране. А если узнает, то никак не сможет отреагировать.

    Денацификация остановит воровство земли

    Политолог отметил, что озвученные масштабы скупки земель иностранцами дают надежду, что все эти сделки будут преданы огласке и на Украине. Ведь получается, что государственная украинская земля стране уже не принадлежит. В таких обстоятельствах может быть несколько вариантов развития событий. Первый — весь плодородный слой на этих тысячах гектаров будет срезан и выведен за границу. То есть, повториться уже знакомый сценарий, но куда в более в крупных масштабах.

    «Либо действительно эта земля будет эксплуатироваться иностранными фирмами. Причем эксплуатироваться варварски, как это обычно бывает, когда нужно получить результат „здесь и сейчас“, и ни о каком там севообороте или отдыхе земельных участков речь идти не будет. Однако есть и третий вариант: с учетом того, что большая часть этих земель, по всей видимости, попадет под деоккупацию и денацификацию, зарубежные фирмы вряд ли смогут не только вывести чернозем, но и даже на месте его эксплуатировать», — сказал Подлесный.

    Украина на продажу. Россия остановит Зеленского от передачи земли западным корпорациям | Изображение 3Источник фото: freepik.com

    По его словам, весьма вероятно, что Запорожская, Херсонская, Днепропетровская и ряд других областей изъявят желание законно, по результатам референдума, войти в состав Российской Федерации. А она вряд ли признает право иностранных компаний на эксплуатацию земельных угодий, которые отойдут в ее собственность.