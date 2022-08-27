Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит гарантию неприкосновенности от России и Украины во время своего визита на Запорожскую АЭС. Однако Украина вполне может нарушить договоренности, сообщил «360» политолог Евгений Михайлов.

«У меня есть большие сомнения в том, что Украина может предоставить эти гарантии. Я могу ожидать подлости с ее стороны, они могут совершить любую диверсию, чтобы в очередной раз обвинить Россию в соблюдении договоренностей, гарантий», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что нынешним заявлениям Украины не стоит верить — их надо «делить на сто или умножать на сто».

Михайлов напомнил, что украинские боевики регулярно обстреливают Запорожскую АЭС, и накануне снаряды чудом не попали в склады хранения радиоактивных отходов. По данным Минобороны России, украинские снаряды разорвались в 30 метрах от ядерного хранилища ЗАЭС.

Несколько тысяч жителей Запорожской области подписались под письмом к руководству МАГАТЭ с просьбой отреагировать на постоянные обстрелы атомной станции со стороны ВСУ.