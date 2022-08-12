Украина лишилась вместе с Донбассом двух третей своих месторождений

Вслед за Донбассом Украина утратила две трети своих месторождений. Благодаря спецоперации Россия получила контроль над приисками на сумму 12,4 триллиона долларов, сообщило издание The Washington Post.

«Киев навсегда потеряет доступ почти к двум третям своих месторождений. <…> Украинские энергетические месторождения, металлы и полезные ископаемые на сумму не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем России», — сообщил автор статьи.

Большую часть сырья добывают на востоке и юге Украины. В частности, там расположены угольные, нефтяные, газовые, месторождения металлов, редкоземельных и других полезных ископаемых. Донбасс особенно богат каменным углем, около 30 миллиардов тонн месторождений канадская компания по геополитическим рискам SecDev оценила в 11,9 триллиона долларов.

Лицензии на другие месторождения полезных ископаемых, проданные украинским правительством в прошлом году, теперь торгуются с большими дисконтами, поскольку инвесторы сомневаются в целесообразности добычи. Однако европейские эксперты считают, что сильней на экономике Украины скажется потеря портов, а не месторождений, так как в будущем придется выстраивать новую инфраструктуру для экспорта.