Испания после начала специальной операции РФ в Донбассе взяла курс на помощь Украине, однако сотрудничество двух стран не выдержало проверку временем. Об этом в материале для издания Newsweek написал аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса.

По его словам, испанское правительство обещало помочь Украине военными поставками, но не исполнило свое намерение.

«Испания находится вдали от зоны конфликта, страна много и щедро обещала, но мало выполняла. Кому нужен такой союзник? Никому», — заявил аналитик.

Гонсалес-Галларса признал, что на Украине поступила испанская эвакуационная бронемашина, противотанковые средства и несколько видов легкой артиллерии, однако Испания обещала поставить и тяжелое вооружение, в том числе танки Leopard 2A4.

«Испанское правительство отказалась теперь даже обсуждать такую вероятность, поэтому украинцы потеряли веру в него», — добавил он.

Аналитик считает, что ситуация с Испанией станет уроком для остальных стран, которые на словах оказали поддержку Украине, но фактически не имеют достаточных стимулов для передачи военной помощи.