Спецоперация 14 февраля 2023, 11:06 Украина испугалась расширения спецоперации на Одесскую область Глава ОВА Братчук: украинские власти опасаются расширения спецоперации на Одесскую область РИА «Новости»

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Киевские власти опасаются расширения спецоперации на Одессу и Одесскую область. Они не исключают выхода СВО на границы с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Об этом заявил в видеообращении в Telegram-канале советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук.

«Сегодня очень активно обсуждается <…> возможность наступления россиян на Одессу и Одесский регион. Речь зашла и <…> о непризнанном Приднестровье», — отметил Братчук.

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Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков. По его словам, это необходимо для безопасности России.

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Несколькими днями ранее глава Чечни сообщил на совещании с региональным оперативным штабом по проведению специальной военной операции, что Россия заберет Одессу и дойдет до Польши.

Кадыров также назвал сроки окончания СВО. По его мнению, спецоперация на Украине завершится уже в 2023 году.