Спецоперация 26 августа 2023, 17:09 Украина и Запад обсудили стратегию ВСУ на 2024 год — СМИ The Guardian: военное командование Украины и Запада обсудило стратегию ВСУ Министерство обороны Украины

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Военное командование Украины и Запада обсудило стратегию ВСУ на 2024 год в свете провала контрнаступления, сообщило издание The Guardian. По его данным, секретная встреча прошла на границе Польши и Украины.

В «военном совете» участвовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник штаба обороны Британии Энтони Радакин. Обсуждалась «перезагрузка стратегии Украины» и долгосрочные планы действия ее армии, отметило издание.

Журналисты со ссылкой на источник добавили, что тактика ВСУ уже частично изменилась после этого обсуждения: солдаты «сосредоточены на Запорожском фронте» и стремятся дойти до Азовского моря.

Ранее американские СМИ предполагали, что боевики Украины совершают атаки на российские объекты с беспилотников, чтобы немного подбодрить жителей своей страны — показать им, что еще способны на «ответные удары». Журналисты подчеркнули, что это особенно актуально в свете чересчур медленного продвижения ВСУ.

При этом украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление якобы «идет по плану» и схему действий согласовали с западными партнерами.