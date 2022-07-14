Украина и ее союзники сделали проблему из вывоза зерна

Украина и ее союзники сделали проблему из темы вывоза зерна, рассказал «360» журналист и политолог Юрий Светов. Он усомнился в том, что в стране действительно есть заявленные властями объемы зерна. По его мнению, украинские политики ищут лишний повод для обвинений в адрес России.

Далее — прямая речь.

А было ли зерно?

Из вывоза зерна проблему сделала Украина и ее союзники. Они говорят о ней в течение длительного времени как еще об одном поводе обвинить Россию во всех проблемах, которые существуют на Украине.

Это Украина заминировала прибрежные воды, это Украина заблокировала иностранные торговые суда в своих портах Юрий Светов политолог

Все это делается ради того, что на сленге называется «хайпом» — устроить скандал, устроить шум.

Во-первых, вопрос заключается в том — а есть ли это зерно, которое надо вывозить? Все время речь шла про 25 миллионов тонн, Боррель сказал, что якобы уже шесть миллионов тонн вывезли. А остальные 19 миллионов — они существуют или не существуют? Для чего Украина, например, произвела атаку на элеватор, сожгла там зерно? Есть эксперты, которые утверждают, что это зерно давно вывезено и продано, и весь шум о невозможности его вывезти делается для того, чтобы скрыть тех, кто заработал на этом деле.

Источник фото: Avinash Kumar / Unsplash

На какие условия может согласиться Россия? Она, насколько я понимаю, ставит условие: чтобы те суда, которые будут приходить за зерном и вывозить его, контролировались нами. Чтобы не получилось, что они используются для ввоза на Украину оружия и для вывоза каких-то вещей, связанных с военными целями. Отсюда идут об этом споры, разговоры — где этот будет контроль. Я думаю, что торг вокруг подписания этих соглашений будет продолжаться еще долгое время, потому что на нем все, кроме России, хотят получить свои дивиденды.

Украина будет продолжать изображать себя в роли страдающей стороны. Турция претендует на то, что она — миротворец, помогающий разрешить эту ситуацию Юрий Светов политолог

ООН будет изображать себя спасителем от мирового продовольственного кризиса. Ну и американцы поиграют в свою игру.

Для России это дело второго порядка. Хотят, чтобы вывезли, мы говорим: да, поможем. Президент Путин обозначил несколько каналов для вывоза. Можно вывозить через Белоруссию, через Румынию, можно вывозить железными дорогами, автомобилями. Почему-то вдруг главной проблемой стал вывоз морем. Ну, хотите — пожалуйста, мы вам поможем.