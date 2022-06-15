Обстрелы Донецка не улучшат позиции ВСУ в зоне спецоперации России на Украине. Такое заявление сделала постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова процитировали в Telegram-канале ТАСС.

«Обстрелы Донецка не принесут Киеву военного преимущества», — сказал он.

Также Небензя обозначил текущую цель украинских властей. По его словам, правительство этой страны намерено нанести максимальный ущерб населению Донбасса. При этом ответственность за гибель мирных жителей Украины Небензя возложил на западные страны, которые поставляют оружие ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что его правительство не намерено обстреливать гражданские объекты. Небензя заявил, что реальные факты говорят об обратном.

Также он прокомментировал ситуацию с эвакуацией мирного населения Северодонецка. 15 июня Россия организовала гумкоридор из завода «Азот», который находится в этом городе, в Сватово. При этом украинская сторона запрашивала эвакуацию мирного населения в Лисичанск. Однако этот маршрут не согласовали из-за его небезопасности. Небензя сказал, что мирные жители Северодонецка могут «эвакуироваться в любом направлении».