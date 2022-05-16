На территориях, освобожденных в ходе российской спецоперации, нашли пособие, подтверждающее, что Украина готовила захват не только ДНР, но и Курской области и других приграничных субъектов России. Об этом заявил курский губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании 16 мая.

Пособие, о котором идет речь, было разработано в 1986 году в округе Колумбия (США) и издано в Одессе в 2005 году, уточнил глава региона.

«Коллеги, которые вернулись, привезли очень интересный документ. <…> Это учебное пособие „Полевой устав армии США“. Но самое интересное — это название учебного пособия: „Противопартизанские операции“. Не партизанские, а противопартизанские операции. То есть армия США целенаправленно готовила все эти годы военные подразделения Украины для захвата новых территорий и борьбы с возможными партизанскими движениями», — процитировало Старовойта РИА «Новости».

Он счел это очередным подтверждением тому, что на сопредельной территории готовился «широкомасштабный проект по захвату и Донецкой Народной Республики, и прилегающих территорий на территории Российской Федерации».

В связи с этим не может быть сомнений в правильности решения о проведении спецоперации, добавил Старовойт.