Украинские командиры занимались пропагандой, заявляя о необходимости нападения на Россию и Донбасс, рассказал пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады ВСУ Вадим Агафонов. По его словам, украинским военным говорили, что нужно «убивать русских», сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что командиры рассказывали, будто бы западные страны обещали помочь и даже ввести свои войска, если Украина решится развязать войну против России.

«Приезжали какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина — единая нация. Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли», — заявил Агафонов.

Волонтеры организации «Внуки» помогли украинским военнопленным связаться с родными. Они подтвердили, что в плену с ними обращаются хорошо.