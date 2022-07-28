Украина допустила нанесение ударов по России

У украинских властей хватит решимости для нанесения удара по объектам на территории России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, ВСУ смогут уничтожить цели, угрожающие безопасности страны. Данилова процитировали «Известия».

«Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены», — заявил Данилов в эфире украинского телевидения.

Ранее власти Украины неоднократно угрожали отвоевать Крым, а также ударить по Черноморскому флоту России. Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла эти угрозы. По ее словам, планы украинского руководства являются одиозными и агрессивными.