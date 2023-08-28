Спецоперация 28 августа 2023, 11:48 Украина допустила начало использования ВСУ F-16 весной 2024 года Резников: ВСУ могут начать использовать истребители F-16 весной 2024 года U.S. Department of Defense

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Летчики ВСУ смогут впервые использовать обещанные западными странами истребители F-16 весной 2024 года. Об этом газете Bild сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — указал Резников.

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Он подчеркнул, что при этом Украина должна подготовить необходимую инфраструктуру для западных самолетов. Этот процесс займет примерно полгода. Резников уточнил, что эксплуатация истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте.

В своей публикации Bild отметил, что по сей день превосходство в воздухе принадлежит России. Однако министр обороны Украины уверен, что ситуация изменится после поставок F-16.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку подтвердил информацию о подготовке украинских пилотов F-16.

Пентагон также анонсировал запуск обучения для летчиков ВСУ. Военных планируют научить управлению самолетами F-16.