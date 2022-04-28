facebook_pixel
    28 апреля 2022, 00:27

    Украина должна сама решать вопрос о переносе боевых действий на территорию России — Блинкен

    Госсекретарь США Блинкен: Украина должна сами решать, переносить ли боевые действия в РФ

    Дарья Бунякова

    Украинские власти должны сами решать, стоит ли переносить военные действия на территорию России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Украина должна сама решать вопрос о переносе боевых действий на территорию России — Блинкен

    Как отметил Блинкен, сейчас США нацелены на то, чтобы предоставить Украине все необходимое для вытеснения российских войск с территории страны.

    «Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ», — привел слова американского госсекретаря ТАСС.

    Блинкен добавил, что украинские власти должны самостоятельно выбирать тактику. Со своей стороны США предоставят ВСУ средства зашиты. В частности, страна уже получает новые виды вооружения.

    «Критически важна тяжелая артиллерия, <…> противокорабельное оружие, чтобы справляться с угрозами в Черном море, более тяжелая бронетехника, танки. Все это в работе», — подчеркнул госсекретарь.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на военных экспертов сообщило, что США рискуют остаться без запасов оружия, если продолжат поставки на Украину.