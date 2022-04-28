Украинские власти должны сами решать, стоит ли переносить военные действия на территорию России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как отметил Блинкен, сейчас США нацелены на то, чтобы предоставить Украине все необходимое для вытеснения российских войск с территории страны.

«Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ», — привел слова американского госсекретаря ТАСС.

Блинкен добавил, что украинские власти должны самостоятельно выбирать тактику. Со своей стороны США предоставят ВСУ средства зашиты. В частности, страна уже получает новые виды вооружения.

«Критически важна тяжелая артиллерия, <…> противокорабельное оружие, чтобы справляться с угрозами в Черном море, более тяжелая бронетехника, танки. Все это в работе», — подчеркнул госсекретарь.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на военных экспертов сообщило, что США рискуют остаться без запасов оружия, если продолжат поставки на Украину.