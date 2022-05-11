Украина давно бы капитулировала без помощи Запада

Президент США Джо Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине. В противном случае поставки оружия прекратятся через 10 дней. Как пояснил «360» военный обозреватель Дмитрий Литовкин, американцам выгодно снабжать украинскую армию вооружением.

Далее — прямая речь.

Поставки США

По оценкам экспертов в тех же Соединенных Штатах, ВСУ тратят в день недельный запас боеприпасов. Соответственно, когда Байден говорит про 10 дней, наверное, он оперирует реальными цифрами того состояния, в котором находится украинская армия.

Надо отметить, что буквально 10 мая ночью и вчера российские воздушно-космические силы нанесли высокоточные удары крылатыми ракетами по базам хранения западного оружия. Был уничтожен логистический центр, размещавшийся в торговом центре, где находилось это оружие.

Так что Байден правильно делает, что торопит Конгресс, потому что Украина без западной помощи давно бы уже капитулировала. Если мы говорим о том, дадут они эти деньги или не дадут, то, скорее всего, дадут, потому что американцы поставляют готовые изделия. Соответственно, они освобождают свои склады, и деньги, которые выделяются Конгрессом, идут на спонсирование собственного военно-промышленного комплекса.

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Байден на днях ездил на завод, который производит противотанковые комплексы Javelin, и пообещал двукратное увеличение этих систем. То есть, с одной стороны, американцы говорят, что они практически опустошили свои склады с Javelin, а с другой стороны, в два раза больше этих Javelin закажут у своей промышленности.

Причем за те Javelin, которые поставлены Украине, Украина будет вынуждена заплатить независимо от исхода спецоперации на ее территории. Соответственно, Вашингтон зарабатывает два раза, и конгрессмены это прекрасно понимают, потому что те люди, которые представляют штаты, где находятся предприятия, выпускающие военную технику, кровно заинтересованы в спонсировании своих избирателей.

Освобождение ЛНР

Прежде всего, нужно поздравить военнослужащих Луганской Народной Республики с тем, что они уже практически освободили территорию своей страны от украинских нацистов. Это очень важный момент, так как целью спецоперации на Украине как раз ставилось освобождение ЛНР и ДНР.

Это все происходит фактически в рамках Минских соглашений, по которым Украина должна была принять решение по федерализации страны, о предоставлении мятежным регионам самостоятельности и права говорить на том языке, на котором они хотят говорить, учиться на том языке, на котором они хотят учиться. Но это не было сделано в течение восьми лет.

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Если бы не началась спецоперация российских войск в ДНР и ЛНР, то украинская армия напала бы первой на эти республики. Сегодня мы видим то, что совместными усилиями России и военнослужащих этих республик решается глобальная проблема освобождения региона.

Бои за остров Змеиный

Остров находится в районе Одессы и препятствует продвижению грузовых судов, которые могли бы везти на Украину вооружение и военную технику. Доставка боеприпасов и оружия на Украину сегодня осуществляется через территорию Румынии и железнодорожным транспортом через Западную Украину.

Поставки с моря могли бы быть более масштабными, потому что суда перевозят больше, чем железнодорожный состав. Удержание этого острова препятствует любым спонсорам украинского нацизма доставлять свое оружие на территорию Украины.