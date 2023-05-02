02 мая 2023, 11:40
«Украина далека от победы». Начальник Генштаба Польши признал плачевное положение ВСУ
Начальник Генштаба Польши Анджейчак признал плачевное положение Украины
Начальник генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак признал ухудшение положения украинской армии и Украины в целом. Об этом сообщило издание Military watch magazine.
Военный указал на финансовые проблемы, с которыми столкнулась Украина. Он также отметил неготовность западной военной промышленности не только отправлять технику и боеприпасы ВСУ, а также пополнять собственные запасы, «которые тают». Офицер отметил, что на Западе не вполне представляют, что происходит на самом деле, поскольку реальные события сильно разнятся с предоставляемыми отчетами.
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«Многие западные лидеры не смогли осознать, насколько Украина далека от победы», — сказал Анджейчак.
Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк порекомендовал Вооруженным силам Украины пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы средств противовоздушной обороны в преддверии контрнаступления. Он пояснил, что американские системы слишком дороги и требуют длительной подготовки персонала.
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что ВСУ могут начать контрнаступление 9 мая. По его словам, сейчас украинские военнослужащие накапливают материально-технические средства и формируют ударные группы для атаки.
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Украина
Польша
Специальная военная операция РФ на Украине
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