Спецоперация 02 мая 2023, 11:40 «Украина далека от победы». Начальник Генштаба Польши признал плачевное положение ВСУ Начальник Генштаба Польши Анджейчак признал плачевное положение Украины Flickr

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Начальник генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак признал ухудшение положения украинской армии и Украины в целом. Об этом сообщило издание Military watch magazine.

Военный указал на финансовые проблемы, с которыми столкнулась Украина. Он также отметил неготовность западной военной промышленности не только отправлять технику и боеприпасы ВСУ, а также пополнять собственные запасы, «которые тают». Офицер отметил, что на Западе не вполне представляют, что происходит на самом деле, поскольку реальные события сильно разнятся с предоставляемыми отчетами.

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«Многие западные лидеры не смогли осознать, насколько Украина далека от победы», — сказал Анджейчак.

Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк порекомендовал Вооруженным силам Украины пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы средств противовоздушной обороны в преддверии контрнаступления. Он пояснил, что американские системы слишком дороги и требуют длительной подготовки персонала.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что ВСУ могут начать контрнаступление 9 мая. По его словам, сейчас украинские военнослужащие накапливают материально-технические средства и формируют ударные группы для атаки.